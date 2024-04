Dichiara costi inesistenti e non paga tasse - ma va in giro con una Lamborghini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Un imprenditore brianzolo avevato al Fisco di aver speso qualcosa come 300.000 euro perper il settore di ricerca e sviluppo, riuscendo così ad eludere ilmento delle. Peccato che di quella cifra monstreta non ha maito neanche un centesimo e così l’uomo è finito in manette con l’accusa di frode fiscale. Il “giochino” dell’imprenditore La Guardia di Finanza ha sequestrato beni del valore superiore a 330.000 euro ad un imprenditore brianzolo, titolare di una cooperativa operante nel settore dei trasporti a Paderno Dugnano, a Milano. Come accennato l’uomo avrebbeto di aver fatto spese ingenti nel settore di ricerca e sviluppo, spese che in realtà non avrebbe mai fatto. Con questo ...