Deve lasciare il progamma Amici 23 - pubblico super dispiaciuto | Peccat - ma forse è giusto così

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’attesissima sesta puntata del Serale di23 è alle porte e gli affezionati telespettatori non sono già più nella pelle di scoprire che cosa succederà. Diverse le polemiche attorno alle ultime puntate, a partire dalla sostituzione di Gaia, al rinvio del ballottaggio tra Lil Jolie e Sarah. Grandi sorprese, in arrivo, sabato. Come al solito, è una tradizione che dura dalle prime di edizioni dei programmi targati Maria De Filippi, è ilpresente alla registrazione che ha poi spifferato alle testate di gossip e agli esperti di cronaca rosa e televisione quanto sarebbe successo al sesto Serale di23. L’eliminato e dopo una sorpresa.23, chi lascia il programma: il nome dell’eliminata Dopo che Gaia è rimasta infortunata, la produzione ha preso l’insolita decisione di farla restare in ...