Dalla rubrica Editoriali – Le politiche ambientali sono il tallone d’Achille del Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si riporta di seguito dal sito ASviS l’editoriale a firma di Flavia Belladonna del venerdì 19 aprile 2024. Alla vigilia delle elezioni europee, il Rapporto Bes dell’Istat denuncia i punti deboli nel benessere collettivo, gli scienziati avvertono i politici sui rischi della disinformazione e si cerca di configurare una nuova Europa. “Gli obiettivi della transizione ecologica prevedono una produzione e un consumo più sostenibili, disaccoppiando la crescita economica dall’uso delle risorse”, ma “le molteplici azioni messe in campo nel nostroper avviare la transizione non hanno prodotto ancora i risultati auspicati”. Con queste parole l’Istat commenta parte della propria analisi contenuta nel nuovo rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes), il documento che offre annualmente un quadro integrato dei principali fenomeni non solo economici, ma anche sociali e ...