Daino - che amarezza! La Coppa al Colombaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)SANTA CROCE 0: Tosi, Calò, Vandelli, Antonioni, Marino, Evangelisti, Gazzotti, Vernillo, Dapoto (39’st Adjetey), Cigarini, Sammarco (30’st Sganzerla). A disp: Bellotti, Fontanesi, Sacchetti, Dekaj, Refolo, Maietta. All. Antonelli.SANTA CROCE: Pellicciari, Berselli (39’st Paterlini), Bertolotti (35’st Galetta), Iotti (10’st Benatti), Rabitti, Esposito, Rota, Magnanini (45’st Taglia), Durante (30’st Paterlini), Macrì, Carta G. A disp: Ruggiero, Ricci, Peluso, Carta D., Estaminati. All. Di Martino. Arbitro: Meloro di Parma Reti: 10’ Vernillo Note: espulsi al 23’st Antonioni e al 47’st, ammoniti Antonioni, Carta G., Cigarini, Marino, Vandelli. Si ferma a Savignano il sogno delSanta Croce di centrare per la prima volta nella sua storia il salto in ...