Dagli scopi civili della ricerca a quelli militari | prima taciuti - ora dichiarati E nessuno si ferma

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le richieste di boicottaggio di accordi tra università italiane e straniere hanno portato alla ribalta le tecnologie duali, a doppia finalità: una civile, molto sbandierata, e una militare, sottaciuta. Non è una novità. I fisici avevano ben altri fini che costruire un ordigno di annientamento. Scoprire i segreti dell’atomo è un’impresa scientifica epica: può darci energia perma si presta anche alla costruzione di bombe atomiche. L’Iran ha moltissimi combustibili fossili, non ha problemi di produzione di energia e non credo che abbia grande sensibilità ambientale. Non ha bisogno di affrancarsi dai combustibili fossili, visto che li vende, ma ha un programma nucleare. Che se ne fa delle centrali? Azzardo un’ipotesi: arricchisce l’uranio per fare bombe atomiche. La Francia ha la bomba, e tante centrali, e così anche gli altri paesi ...

Nasce la cartella sanitaria elettronica accessibile nell'Ue - Accedere ai propri dati sanitari in formato elettronico anche da uno Stato membro europeo diverso da quello in cui si vive, e consentire agli operatori sanitari di consultare i fascicoli dei pazienti ...

Al via la cartella sanitaria elettronica accessibile nell'Ue - La norma, provvisoria, deve ancora essere approvata dal Consiglio Eu. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore venti giorni dopo. Il regolamento si applicherà due anni dopo, co

Focus sulla guerra in Ucraina: il segretario di Stato americano Blinken in Cina - Al: 25 aprile 2024 alle 4:26 Non è una visita facile per il Segretario di Stato americano Blinken in Cina. È previsto anche un incontro con il capo dello

