Curling misto | la Svizzera e l’Estonia accedono in semifinale ai Mondiali 2024 Battute Scozia e Canada

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lainai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni sul ghiaccio svedese di Oestersund. Il responso è arrivato questa mattina, al termine di un Qualification Game combattuto per tutte le squadre coinvolte. La compagine elvetica nello specifico ha superato lacon il risultato di 8-6, ribaltando un match iniziato con ben due mani rubate da parte degli avversari. Gli svizzeri tuttavia hanno trovato la svolta alla terza ripresa, andando a punto lasciando il martello agli avversari per ben tre round di seguito, rendendosi poi protagonisti di un “big end” al settimo turno, dove hanno raccolto ben quattro punti, prendendo così il largo. Lotta ...

Serviva una vittoria e qualche incastro favorevole nelle altre gare dopo la doppia sconfitta di ieri con Norvegia ed Estonia. L'Ital Curling fa il suo e batte la Germania in rimonta per 8-6, ma non basta per accedere al qualification game del Mondiale di doppio misto , in corso di svolgimento ad

Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali di doppio misto 2024 di curling , in programma dal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori venti squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese per conquistare

