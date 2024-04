Cristiano Malgioglio compie gli anni e Maria De Filippi gli scrive una lettera

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 aprile 2024) Autore, paroliere, cantautore ma soprattutto personaggio televisivo:qualche giorno fa ha compiuto 79Degli ha scritto una breved’auguri che è stata letta nel quotidiano di Amici andato in onda oggi. “Mi sono commosso, non me lo aspettavo, stamattina mi sono fatto gli auguri da solo, mi sono detto ‘buon compleanno’. Io detesto gliversari e i comple. Il mio passaporto lo tengo chiuso dentro la cassaforte, lo mostro solo in aeroporto quando devo partire per andare all’estero“. Successivamente ha letto la breveche gli ha scritto di suo pugnoDe: “Tanti auguri, ci ...