Crisi cardiaca - poliziotto di 49 anni muore durante il turno in ufficio Inutili i soccorsi dei colleghi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Aveva solo 49Stefano Del Piero, unin servizio presso la Questura di Treviso da più di dieci. L’agente stava svolgendo il lavoro d’presso la Questura dopo aver terminato il suo, che si svolgeva fra le 19 e le 24. Ma mentre redigeva i verbali, nella notte fra martedì e mercoledì della scorsa settimana, si è improvvisamente accasciato a terra. Ilo hanno immediatamente soccorso e gli hanno praticato il massaggio cardiaco. In seguito ilè stato trasportato in ospedale a Ca’ Foncello, nel reparto di Cardiologia. I medici, nonostante la situazione fosse parsa da subito gravissima, hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Fino a che, la mattina di lunedì 22 aprile, hanno dovuto arrendersi. Purtroppo, ...

Si conoscono su un’app di incontri, Badoo, nel 2016. Iniziano a frequentarsi, e dopo qualche mese anche a visitare i locali a luci rosse romani, club per scambisti dove esibirsi in prestazioni erotiche. C’è un problema: lei ha 15 anni , lui 32. Ed era uno dei poliziotti del Reparto volanti della ... Continua a leggere>>

Un bambino di due anni stava soffocando in un appartamento a Cremona: un poliziotto di 28 anni lo ha salva to con la manovra di Heimlich .Continua a leggere Continua a leggere>>

È morto , a 87 anni , Vincenzo Agostino , il " papà coraggio " che per tanti anni si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino , l'agente di... Continua a leggere>>

Arresto per stalking a Lecce: interviene la Polizia - A Lecce, la Polizia interviene arrestando un uomo di 41 anni per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arrestato, con precedenti per violenza domestica, è ora agli arresti domiciliari ...

Continua a leggere>>

Articoli con argomento: ‘ebbrezza’ - A Lecce, la Polizia interviene arrestando un uomo di 41 anni per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arrestato, con precedenti per violenza domestica, è ora agli arresti domiciliari ...

Continua a leggere>>

Cadorago, spacciano droga armati di taser: due arresti dopo l’inseguimento dei militari - A Como un 26enne e un 19enne sono finiti in cella: sono stati trovati in possesso di eroina, cocaina, contanti in vario taglio e la pistola a impulsi elettrici ...

Continua a leggere>>