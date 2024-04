Countdown su Rafah Ecco la situazione nella Striscia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gli attacchi aerei dell’aviazione israeliana sulla città disi sono intensificati durante la notte, dopo la recente dichiarazione per cui un assalto terrestre alla città sarebbe oramai prossimo. Le forze israeliane hanno ripreso a bombardare anche le aree settentrionali e centrali delladi Gaza, nonché la zona orientale di Khan Younis,parte meridionale. L’obiettivo dichiarato di Israele è distruggere Hamas, anche se non è chiaro come lo farebbe. Nel Nord, le forze israeliane hanno continuato a martellare Beit Lahiya, Beit Hanoun, Jabalia e Zeitoun, mentre alcuni residenti hanno affermato che i militanti di Hamas e della Jihad islamica stavano combattendo le forze di terra israeliane con razzi anticarro, bombe di mortaio e colpi di cecchino. Il gabinetto di guerra del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si ...