Confermato anche per quest' anno l' incentivo per l' acquisto di nuovi condizionatori utilizzando la formula della detrazione fiscale Ma come si fa a ottenerlo

Nel 2021, Steve Maclin venne licenziato dalla WWE (dov’era conosciuto come Steve Cutler) a causa della pandemia e dei tagli al personale. Da allora ha iniziato a lavorare con la TNA (all’epoca Impact) ed è divenuto in breve tempo una colonna portante della compagnia . Durante Rebellion, il ... Continua a leggere>>

confermato il format di settimana scorsa in casa AEW: Collision e Rampage andranno in onda nuovamente il sabato l’uno dopo l’altro, con tre ore di show live come accaduto settimana scorsa, in preparazione all’ultimo PPV Dynasty. Sono diversi i match confermati per i due show, che si terranno ...

Continua a leggere>>