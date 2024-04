Conferenza Allegri pre Juve Milan – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 aprile 2024)stampa: le parole del tecnico alla vigilia di, valida per la 34.ma giornata di Serie Aarrivano allo scontro diretto per il secondo posto con stati d’animo contrastanti: i rossoneri vogliono cancellare l’ennesima sconfitta in un derby mentre i bianconeri, approdati in settimana in finale di Coppa Italia,