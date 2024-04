Comicon Napoli - trovati 83 lavoratori in nero | multe per oltre 200mila euro

Ogni cinque lavoratori controllati, più di uno era in nero . È la scoperta fatta dagli uomini dell’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme ai carabinieri, durante un Blitz al Salone del fumetto Comicon 2024 di Napoli . L’operazione è scattata alla vigilia dell’apertura, durante l’allestimento dei ... Continua a leggere>>

