Comicon 2024 - il festival del fumetto inizia con un blitz dell’Ispettorato | 83 lavoratori in nero e criticità nella sicurezza

Oggi è l'Alien Day e Movieplayer.it lo celebra al Comicon Napoli 2024 con tanti appuntamenti da seguire dal vivo o in live su Twitch. Dopo un primo giorno caliente (anche se non in senso atmosferico), il Comicon Napoli 2024 prosegue con un'altra giornata ricca di eventi e ospiti e noi di ...

Continua a leggere>>