Come ha fatto l’influenza aviaria a diventare una pandemia animale che ora minaccia anche l’uomo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il virus delA H5N1, che continua ad essere letale per milioni di volatili nel mondo, ha sviluppato la capacità di infettare diversi mammiferi: ad oggi, sono state rilevate infezioni in almeno 26 specie di mammiferi, inclusi i bovini e gli animali domestici,cani e gatti, sollevando il timore che il patogeno possa adattarsi per infettare più efficacementegli umani.