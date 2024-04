Come applicare la crema viso? Seguite i punti di tensione e le linee di Langer

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 aprile 2024)la? È una delle domande più ricorrenti quando si acquista un prodotto cosmetico pensato per combattere i segni dell’età sul volto o per idratare la sua pelle.ci comportiamo? Poniamo il quesito alla commessa in profumeria. Oppure cerchiamo dei tutorial online. La verità è che ogniha un proprio protocollo di applicazione a seconda della texture, del risultato a cui si aspira e persino degli ingredienti. Alcune, per esempio, vengono formulate secondo la tecnologia microfluidica, con micro-sfere che devono rompersi per liberare i propri attivi; per questo motivo, vanno massaggiate con movimenti circolari. Altre, invece, ...