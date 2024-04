Colpo grosso a Casa Cervi | rubato l’incasso della festa del 25 aprile

La presidente Albertina Soliani: "In fumo il lavoro di tanti, uno schiaffo a tutto il popolo di Casa Cervi ". Alla Festa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Romano Prodi e Maurizio Landini Continua a leggere>>

«In pochissimi secondi è andato in fumo buona parte del ricavato di uno splendido 25 aprile». Con queste parole l’Istituto Cervi di Gattatico (in provincia di Reggio Emilia) commenta l’amara conclusione della giornata di celebrazioni di ieri per la Festa della Liberazione, cui avevano partecipato ...

Continua a leggere>>