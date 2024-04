Collagene nella skincare - le proposte Aroma-Zone

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il brand francese suggerisce i migliori prodotti a base di, per prendersi cura del proprio corpo nutrendolo in profondità Ci sono alcune beauty routine che agiscono dall’interno per nutrire in profondità e allo stesso tempo far splendere la pelle all’esterno:, brand francese per la bellezza naturale, la cura della pelle e il benessere, suggerisce ad esempio trattamenti a basecome alleati preziosi del proprio corpo. Ormai entrato a pieno titolo tra le sostanze più usate nel mondo dell’estetica e dell’integrazione, ilè una proteina presente ovunque nel nostro corpo (pelle, cartilagine, tendini, legamenti, tessuti connettivi…), che gli conferisce coesione, resistenza ed elasticità. Anche se esistono oltre 20 tipi di, il più abbondante ...