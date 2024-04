Cocaina nascosta nella soppressata calabrese | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 aprile 2024 – Chissà che esperienza avrebbero potuto provare i consumatori dellasequestrata in una rimessa di via Benefattori dell’Ospedale. Già, perché parte dello stupefacente era stato confezionato con alcune fette di, gustoso quanto piccante salume, fra le più importanti Dop del Sud Italia. L'operazione La droga – oltre cinque chili di– è stata trovata in un box dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia. Martedì pomeriggio i poliziotti hanno individuato due sospetti spacciatori a bordo di un'auto e ne hanno seguito le mosse. Uno di loro, un 36enne albanese, si è diretto con la sua auto in un box di via Benefattori dell'Ospedale. Qui, appena ha visto gli agenti, ha cercato di chiudere la saracinesca. Le confezioni All'interno ...