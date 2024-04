Clima impazzito ad aprile | Trentino - cosa sono costretti a fare per salvare mele e ciliegie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'ondata anomala di freddo e gelo che ha investito ilsta mettendo a rischio iti e i ciliegi in fiore.stati accesi i fuochi notturni per riscaldare le piante visto che le basse temperature ne minacciano la sopravvivenza mettendo a rischio la successiva crescita dei frutti. "giorni e ore di grande preoccupazione per tutto il comparto agricolo. In questo contesto dobbiamo difendere i campi, sperando per il meglio. Ci vorrà almeno un mese per comprendere e valutare le conseguenze di quanto sta accadendo, nel frattempo possiamo solo continuare a monitorare il meteo e impegnarci giorno e notte per proteggere i nostri frutteti", ha detto Ernesto Seppi, presidente dell'Associazione dei produttori ortofrutticoli trentini e del Consorzio Melinda. "notti insonni - ha aggiunto ...