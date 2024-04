Clara Bow - scandali e tormenti della prima vera it girl musa di Taylor Swift

(Di venerdì 26 aprile 2024) I capelli rossi, le labbra a cuore tratteggiate col rossetto scuro, le sopracciglia assottigliate a due tratti di matita e lo sguardo di chi sa sedurre l’obiettivo. Il nomeBow forse oggi non dice più molto, ma il suo volto è rimasto nella storia del cinema. Peccato perchéBow è stata una grande star del cinema muto, rapidamente esplosa e altrettanto rapidamente bruciata. Finchénon le ha dedicato un’intera canzone nell’album The Tortured Poets Department, riaccendendo i riflettori sulla ‘scandalosa’ diva di Hollywood. Chi eraBow, diva dimenticata di Hollywood La storia diBow ha incarnato il mitoragazza ...

Lord Byron, uno dei primi divi maledetti - Il celebre poeta romantico inglese visse una vita piena di scandali, soprattutto per l'epoca, anche in Italia: morì duecento anni fa in Grecia ...

Continua a leggere>>