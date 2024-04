Clamoroso in Svezia | club e tifosi contro il Var - la Federazione fa marcia indietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laè il primo paese a rifiutare l’utilizzo del Var da quando è stato introdotto nel calcio, una scelta in totaletendenza con quanto sta succedendo ad oggi nel resto del mondo. Come riportato dal Times, il motivo è molto semplice. La maggioranza deie delle federazioni regionali ha votatol’uso della tecnologia anche nelle competizioni europee pertanto lascandinava avrebbe fatto. Fredrik Reinfeldt, presidente della SvFF, un anno fa aveva affermato che quello strumento fosse il loro futuro, ma evidentemente ha dovuto ricredersi. Le società svedesi, che sono partecipate almeno al 51% dai, hanno constatato che il Var è stato accolto in modo negativo dai loro sostenitori. Sono infatti ...