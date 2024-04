Ciriani a Fdi | conti con passato faatti - non ci facciano lezioni

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pescara, 26 apr. (askanews) – Fratelli d’Italia “è un partito che ha fatto icon il suo, una volta per sempre, se lo mettano in testa, e ora guarda al futuro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, nel corso del dibattito di apertura della conferenza programmatica di Fdi a Pescara. “In questi giorni, e l’unico passaggio che voglio fare su questa vicenda, soprattutto ieri ma anche i giorni precedenti, molti maestri – ha aggiunto – sono saliti in cattedra e ci hanno dato”. “Persiste in questo Paese – ha proseguito – un pezzo di mondo editoriale, di mondo giornalistico, culturale, universitario chenua a guardare alcon un senso di odio e di divisione, che immagina l’Italia ancora divisa, italiani contro italiani, ...

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - Fdi "è un partito che ha fatto i conti con il suo passato mille volte , una volta per sempre, se lo mettono in testa finalmente: noi guardiamo al futuro e siamo un grande partito perché abbiamo un grande leader che si chiama Giorgia Meloni". Lo ha detto il ministro ... Continua a leggere>>

A Pescara la kermesse di Fratelli d'Italia, vera conferenza programmatica - Pescara, 26 apr. (askanews) - È una vera e propria conferenza programmatica quella che Fratelli d'Italia tiene a Pescara da venerdì a domenica; centro cittadino bloccato, attesi 15 ministri del ...

Continua a leggere>>

ciriani: Fdi ha fatto conti col suo passato, non ci facciano lezioni - Pescara, 26 apr. (askanews) - Fratelli d'Italia "è un partito che ha fatto i conti con il suo passato, una volta per sempre, se lo mettano in testa, e ora guarda al futuro". Lo ha detto il ministro ...

Continua a leggere>>

G7, Meloni: papa Francesco in Puglia alla sessione sulla IA - Roma, 26 apr. (askanews) - Papa Francesco parteciperà ai lavori del G7 in Puglia a giugno, n ella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Lo annuncia la premier Giorgia Meloni in un video ...

Continua a leggere>>