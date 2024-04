Cina | tenuta cerimonia di commiato per taikonauti di missione Shenzhou-18

Da Crippa e Ravetto ai fan di Vannacci, il 25 aprile dei leghisti riuniti per il libro di Salvini: “Festeggiare Sono stato Ballila…” - “Per il 25 aprile non ho fatto nulla. Sono venuto alla presentazione del libro di Salvini. Perché per lei è un problema”. Ha risposto così il vice segretario della Lega Andrea Crippa arrivando alla p ...

Continua a leggere>>

Gaza, in Israele nuovi colloqui per una tregua. Esercito pronto a entrare a Rafah - (Adnkronos) – Una delegazione egiziana attesa oggi in Israele per proseguire i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco temporaneo Gaza e un accordo sulla liberazione degli ostaggi da parte di Ham ...

Continua a leggere>>

MG3 Hybrid+, la prova de Il Fatto.it – La compatta ibrida dal listino ragionevole – FOTO - Con il lancio della nuova MG3, la compatta capace di combinare performance e comfort ad un prezzo di partenza di 16.490 euro (compreso Ecobonus e altre iniziative promozionali), MG introduce ...

Continua a leggere>>