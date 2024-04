Cina | tenuta cerimonia di commiato per taikonauti di missione Shenzhou-18

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pechino, 26 apr – (Xinhua) – Unadiper i tredellaspaziale con equipaggio-18 si e’ieri presso il Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nellanord-occidentale, secondo la China Manned Space Agency. Sotto il comando di Xu Xueqiang, comandante in capo del programma spaziale cinese con equipaggio, iYe Guangfu, Li Cong e Li Guangsu sono partiti alle 18:10 (ora di Pechino). Fino a ieri, l’equipaggio del-17 aveva soggiornato nella stazione spaziale orbitante Tiangong per quasi sei mesi e ora si sta preparando per l’arrivo dell’equipaggio del-18. Il lancio del veicolo spaziale era previsto per le 20:59 di ieri sera (ora ...