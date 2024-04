Cina | pagamenti transfrontalieri rapidi rivoluzionano acquisti di stranieri

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pechino, 26 apr – (Xinhua) – “E’ davvero comodo poter scannerizzare e pagare come faccio nel mio Paese!” Rana, un uomo pakistano che visita laper la prima volta, ha vissuto una perfetta esperienza di pagamento utilizzando “NayaPay” sul suo cellulare a Pechino. L’uomo ha assaggiato gli snack di Pechino, provato i giocattoli di panda, l’anatra arrosto e il te’ al latte, tutti acquistati scansionando i codici tramite il pagamento mobile. Questa esperienza e’ stata resa possibile dalla collaborazione dei servizi di pagamento mobile cinesi con partner internazionali. Grazie al servizio di pagamento transfrontaliero “Alipay+” di Ant Group, l’e-wallet pakistano NayaPay ora supporta iin. Agevolati da politiche come l’esenzione dal visto e le opzioni di pagamento migliorate, i consumi in entrata ...

Pechino, 30 mar – (Xinhua) – La valuta cinese renminbi (RMB), o yuan, ha mantenuto la sua posizione come quarta valuta piu’ attiva per i pagamenti globali in termini di valore nel mese di febbraio, secondo un rapporto. La quota globale del RMB si e’ attestata al 4% il mese scorso, secondo ... Continua a leggere>>

Ancona - I vicini denunciano puzza di benzina e rumori assordanti: i poliziotti di Ancona , in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno scoperto un'officina meccanica per moto totalmente... Continua a leggere>>

La cina ha lanciato la missione Shenzhou-18 con tre astronauti diretti verso la stazione spaziale cinese - Nella giornata di ieri (24 aprile) la CMSA ha lanciato la missione Shenzhou-18 con i tre astronauti Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu diretti verso la stazione spaziale cinese Tiangong dove resteranno ...

Continua a leggere>>

La nave russa dei misteri ormeggiata in cina: «Porta armi nordcoreane a Mosca» - Le notizie di venerdì 26 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta.Pronti altri aiuti dagli Usa per Kiev da 6 miliardi di dollari ...

Continua a leggere>>

La trattativa studenti-università - Buongiorno, e buon 25 aprile. «Ci siamo illusi in tutti questi anni che diventasse veramente una giornata di memoria comune», scrive Ferruccio de Bortoli nel fondo del Corriere di oggi. «La Repubblica ...

Continua a leggere>>