Choc sul Gran Paradiso - alpinista francese trovato morto in un canale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il massiccio del, in Val d’Aosta, continua a mietere inesorabilmente nuove vittime. Si tratta di una delle vette più ambite d’Italia, proprio per le sue viste mozzafiato così come per le difficoltà incontrate durante la salita, ma purtroppo non tutti coloro che si sono avventurati sulle sue pendici sono riusciti a fare ritorno. L'articolo proviene da Il Difforme.

9.10 Un alpinista francese di 47 anni è scivolato in un canale ripido del massiccio del Gran Paradiso ,in Valle d'Aosta, ed è morto. L'incidente è avvenuto nella zona dell'Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. A dare l'allarme alla Centrale unica del soccorso un amico che non lo aveva visto

Incidente in montagna sul Gran Paradiso , nella zona dell'Herbetet in Valle d'Aosta , dove un Alpinista francese di 47 anni è scivolato perdendo la vita

Aosta, 26 aprile 2024 – Un alpinista francese di 47 anni è stato trovato morto in un canale del massiccio del Gran Paradiso in Val d'Aosta. Probabilmente è scivolato. A dare l'allarme, verso le 20 di ieri sera, era stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il 47enne era

Alpinista francese trovato morto sul gran paradiso - Un francese di 47 anni è morto in un incidente sul gran paradiso. L'alpinista si trovava nella zona dell'Herbetet (3.778 m slm) quando è scivolato in un ripido canale. La caduta gli è stata fatale. Il

Precipita nel canalone, alpinista morto sul gran paradiso - La vittima è un francese di 47 anni: a dare l'allarme un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui

Incidenti in montagna, 26enne muore travolto da una valanga in Valtellina. Un alpinista perde la vita in Valle d'Aosta - Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita giovedì dopo essere stato travolto da una valanga nel territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina, in Lombardia. L'incidente è avvenuto tra il bivacco Co

