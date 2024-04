Chi paga la Polizia per le partite a rischio? Il problema ultras in Germania arriva alla Corte Costituzionale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Chi lalaallo stadio? inl’argomento è finito davantifederale. E’ un caso aperto dcittà di Brema, ma che ovviamente ha valore in generale. I tifosi sono uneconomico, anche. Ne scrivono sia la Süddeutsche Zeitung che la Faz. “Ildel tifoso – scrive la SZ – che in senso stretto appare solo al plurale, è al centro della disputa tra Brema e la Lega calcio tedesca (Dfl). Quando gruppi in guerra disi incontrano, le cose possono facilmente sfuggire di mano. Laquindi prima della partita analizza l’entità dell’ostilità e quindi il potenziale di escalation e, se necessario, fa intervenire ulteriori forze di ...

Non viene pagato dall’azienda per cui lavora, l’ operaio reagisce e si “vendica” a modo suo: chiesto l’intervento della polizia Una vicenda incredibile quella che arriva direttamente da Vicenza dove il protagonista in questione è un operaio di 26 anni di origine marocchina. Quest’ultimo, con ... Continua a leggere>>

VENEZIA - È assalto al gazebo per pagamento o esenzione dal Contributo di accesso all'esterno della stazione ferroviaria di Venezia. Per la nuova misura, un gruppo di manifestanti si... Continua a leggere>>

VENEZIA - È assalto al gazebo per pagamento o esenzione dal Contributo di accesso all'esterno della stazione ferroviaria di Venezia. Per la nuova misura, un gruppo di cira... Continua a leggere>>

Venezia, come è andato il primo giorno con il biglietto d'ingresso: proteste e lamentele - Nel primo giorno con il biglietto d'entrata, Venezia ha ricevuto circa 100mila visitatori. Ha pagato uno su dieci. Ma anche chi era esentato ha fatto le code ai varchi. Proteste contro il turismo di m ...

Continua a leggere>>

Omicidio in via Varsavia a Milano a colpi di pistola, morto ragazzo 18enne: era su un furgone, killer in fuga - Omicidio in via Varsavia a Milano: un ragazzo slavo di 18 anni è morto, aggredito a colpi di pistola mentre dormiva nel furgone: incolume la compagna ...

Continua a leggere>>

Carcere Roma Regina Coeli: detenuto tenta di evadere durante l’udienza in Tribunale. Subito ripreso da polizia Penitenziaria - Carcere Roma Regina Coeli: detenuto tenta di evadere durante l'udienza in Tribunale. Subito ripreso da polizia Penitenziaria Ferma presa di ...

Continua a leggere>>