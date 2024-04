Chi è Miriam Leone - l’Eva Kant di Diabolik

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 aprile 2024)è attrice, conduttrice, imprenditrice ed ex modella. Nota per la sua elezione a Miss Italia nel 2008, è ora una delle più quotate interpreti del cinema italiano. Sposata dal 2021 con Paolo Carullo, ha un figlio, Orlando, venuto alla luce lo scorso 29 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@mirimeo), 39 anni, nasce a Catania il 14 aprile del 1985 sotto il segno dell’Ariete. Suo padre Ignazio è insegnante di lettere, la madre Gabriella Leotta è un’impiegata. Cresce ad Acireale assieme al fratello minore Sergio e ai genitori. Dopo il diploma classico si iscrive a Lettere e Filosofia a Catania, ma non completa gli studi. Partecipa a Miss Italia nel 2008 e vince la competizione, dopo ...