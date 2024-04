Chapeau a Remo Ruffini - Moncler chiude il trimestre in up del 16%

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di bilanci perRuffino, Presidente e ad del Gruppo con in vetta. Il brandin crescita del 13% (+16% a cambi costanti) il primoin questi mesi ha totalizzato ricavi pari a 818 milioni di euro, contro i 726,4 milioni dei primi tre mesi del 2023. Stiamo parlando di un risultato – forse inaspettato – che ha surclassato le stime degli analisti, che si si aggiravano intorno ad un +7%. La domanda sorge spontanea, cosa sta determinando tale ascesa? Dando uno sguardo alla ripartizione geografica dei dati, i ricavi in Asia sono cresciuti del 26% a tassi costanti (+19% a tassi correnti) rispetto al primodel 2023, trainati “da una crescita molto solida registrata nella Cina continentale nonostante una base di confronto molto sfidante e ...

