La sindrome della persona rigida , conosciuta anche come la sindrome della Bella Addormentata, è una malattia neurologica che colpisce il cervello e il midollo spinale, andando ad intaccare il sistema nervoso centrale. Proprio per questo motivo, dunque, si esprime attraverso dei disturbi simili a

Céline Dion, nell'intervista dedicata da Vogue France che le ha dedicato la copertina di maggio, ha aperto il suo cuore riguardo alla sua malattia: una rara patologia neurologica. «C'è molto lavoro da fare. Non ho sconfitto la malattia, è ancora con me e lo sarà per sempre. Spero in un miracolo,

