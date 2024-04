Catania - rubano bigiotteria | 2 donne arrestate dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Con l’arrivo della primavera, due giovaniavevano deciso di rifarsi il look a cominciare dagli accessori, senza però avere l’intenzione di pagare la merce. Con questa volontà appunto, l’altro pomeriggio, le ragazze erano entrate in un multistore di via Gabriele d’Annunzio e avevano cominciato a provarsi anelli, orecchini e anche articoli per capelli. Dopo aver scelto quanto di loro gradimento, le due si erano quindi appartate in un angolo del negozio per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, nascondendo poi i gioielli nelle borse. Le due ladre, però, non si erano accorte che il sistema di videosorveglianza le stava riprendendo e che il responsabile dell’attività commerciale, accortosi del furto in atto, aveva già avvisato i. Convinte di essere riuscite nel loro intento, le giovani ...