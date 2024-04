Catania-Benevento - i convocati di Auteri

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 38^ giornata di campionato Serie C Now, girone C,. Out solo Improta e Ciciretti, ancora non al meglio dopo i rispettivi problemi fisici. Aggregato il portiere della Primavera Giangregorio, complice l’impegno con i giallorossini di Rocco dell’estremo difensore Nunziante. PORTIERI 22 Giangregorio Matteo12 Manfredini Nicolò24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo 6 Meccariello Biagio58 Pastina Christian23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 21 Agazzi Davide 7 Karic Nermin 8 Kubica Krzysztof31 Nardi Filippo14 Pinato Marco18 ...

