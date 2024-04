Caso Palestinese | Israele Ritira Richiesta di Estradizione

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'Aquila -ha deciso dire ladiper Anan Yaeesh, il 37ennedetenuto a Terni con l'accusa di terrorismo. La decisione è giunta dopo che il 13 marzo scorso la corte d'Appello dell'Aquila aveva respinto ladelle autorità israeliane. L'avvocato di Yaeesh, Flavio Rossi Albertini, ha reso nota questa decisione, sottolineando che il tribunale del Riesame del capoluogo abruzzese aveva anche respinto un'istanza per la scarcerazione di Yaeesh e altri due cittadini palestinesi arrestati. Ilera stato accusato dadi finanziare un gruppo armato nel campo profughi di Tulkarem, conosciuto come 'Tulkarem Brigade'. Con il ritiro delladi ...

Mentre prosegue senza un minuto di sosta la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, in Medio Oriente resta alta la tensione fra lo Stato ebraico e l’Iran. Come è noto, nella notte fra il 13 e il 14 aprile Teheran ha sferrato un attacco senza precedenti. Per la prima volta ha lanciato contro Israele ... Continua a leggere>>

New York, le proteste contro israele dividono la Columbia University - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Sono giorni di tensione al Campus della Columbia University di New York. Un gruppo di studenti è in ...

Continua a leggere>>

Accordi di Abramo: anatomia di un fallimento geopolitico - Quando nell’ottobre del 2020, poco più di un mese dopo la firma degli Accordi di Abramo tra israele, Emirati Arabi e Bahrein (a cui poi si accoderanno Marocco e Sudan), il Dipartimento per la Sicurezz ...

Continua a leggere>>

Ondata di proteste filo palestinesi nelle università - Negli Usa, l'Università della California del Sud (Usc) di Los Angeles ha annullato la cerimonia di laurea del 10 maggio, per motivi di sicurezza ...

Continua a leggere>>