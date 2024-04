Casa Cervi - aggrediscono i volontari e rubano l' incasso della Festa del 25 aprile Bonaccini | Vergognoso

oltre 100 Manifestanti filo-palestinesi che protestavano contro il sostegno americano a Israele sono stati arrestati davanti all’abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer , il leader dei democratici al Senato Usa. Lo riferiscono il New York Times e il New York Post. Circa 2mila Manifestanti hanno ... Continua a leggere>>

Reggio Emilia , 26 Aprile 2024 – Rapina to a Casa Cervi l'incasso della grande Festa del 25 Aprile , volontaria aggredita con spray urticante da quattro uomini nel parcheggio. Sarebbero stati presi 80mila euro in contanti. È avvenuto nella tarda serata di ieri tra Campegine e Gattatico, davanti al ...

Primo Maggio, i sindacati preparano la festa regionale: "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" - Un primo maggio di mobilitazione per i sindacati umbri, che hanno organizzato una serie di appuntamenti sul territorio per continuare a ribadire l'importanza del lavoro, della pace e della giustizia s ...

festa scudetto Inter, diretta tv su Sky e Now - MILANO - Domenica 28 aprile la grande festa per lo scudetto della seconda stella dell'Inter sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Una lunga e articolata narrazione, ideata e realizzata dalla ...

