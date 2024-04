Cannavaro quel calcio d’angolo non lo avrebbe mai regalato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ieri sera la Roma di De Rossi ha vinto anche a Udine nel recupero dei 20 minuti della partita sospesa per il malore accusato in campo da Ndicka. Al 95? è Cristante a segnare l’1-2 su. La partita stava scivolando sull’1-1. L’Udinese ha provato anche a vincerla all’inizio, molto pericoloso Lucca. Poi la Roma è venuta fuori, Azmoun ha avuto una chance clamorosa sventata da Okoye. Quando sembrava finita ecco la frittata. A pochi secondi dalla fine Joao Ferreira svirgola una palla vagante e totalmente innocua in. Il difensore aveva tutto il tempo e lo spazio per spazzare via la palla. Apunto Pairetto avrebbe fischiato la fine sull’1-1. Ferreira però colpisce di stinco e concede l’angolo fatale. Dopo la battuta Cristante incorna e buca Okoye., ...