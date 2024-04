’Caminada par San Zorz’ Domenica l’appuntamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)28 aprile tutti di corsa o camminando tra San Giorgio e le mura estensi. Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono ritorna come da tradizione la ‘Cammina con noi a San Giorgio’, che anche quest’anno si abbinerà ad una classica del podismo ferrarese, ovvero, la 49^ edizione della ‘Caminada par San. Un appuntamento tradizionale che vede come promotore principale Gianni Bosi, storico organizzatore della ‘Caminada par San, e Alessandro Cattabriga, organizzatore ed attivista della contrada Borgo San Giorgio. L’evento è in programma per28 aprile. Il punto di ritrovo è previsto per le 8 nella contrada San Giorgio in via Ferrariola dove si effettueranno le iscrizioni dei partecipanti, mentre la partenza sarà poi alle 9.30, attesi in centinaia tra podisti abituali e camminatori. Una ...