Calderone | L’Italia è fondata sul lavoro - non sul sussidio Presto misure per le aziende che assumono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) ”Abbiamo un punto fermo:sule non sul, questo credo che sia fondamentale”. Il ministro del, Marina, lo ha ribadito nel corso del dibattito “L’Europa del. Investire sulle imprese e sulla formazione per creare occupazione”, che si è svolto nella sala “Vienna 1683” della Conferenza programmatica di FdI, in corso a Pescara. Ed è già tutto in quella frase il senso dell’incontro, al quale hanno partecipato, moderati dalla deputata e responsabile del dipartimento professioni di FdI Marta Schifone, oltre al ministro, il presidente della Commissionedella Camera, Walter Rizzetto; il viceministro alcon delega alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci; il presidente ...