(Di venerdì 26 aprile 2024) "Noi abbiamo certamente un punto fermo, l'sule non sul" sottolinea il ministro del, Marina, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d', a Pescara. "Questo credo che sia fondamentale. E' il motivo per cui - dice - abbiamo intrapreso un percorso certamente non facile, perché quando si deve ridisegnare il sistema degli aiuti c'è chi poi può pensare che il Governo ce l'abbia con i poveri, l'ho letto spesso, oppure che non abbia sufficiente sensibilità per comprendere che ci sono delle situazioni e delle persone che vivono invece dei momenti di fragilità". E sottolinea: "Abbiamo introdotto una riforma importante, siamo quasi a un anno dal 'decreto primo maggio' approvato nel 2023. Decreto che oggi vi ...

Il giorno dopo lo sciopero generale contro le stragi sul lavoro il governo prende altro tempo sulle norme che dovrebbero rafforzare la Sicurezza . A partire dalla patente a punti che entrerà in vigore in ottobre. L’emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera dopo ... Continua a leggere>>

Il 13 aprile in un’intervista a La Stampa la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone ha detto che sul numero di morti sul lavoro “prima della pandemia eravamo al di sotto della media europea”. Non è vero. Secondo la ministra Calderone l’Italia sarebbe sotto la media dei morti sul lavoro tra i ... Continua a leggere>>

calderone: 'Italia fondata sul lavoro non sul sussidio' - "Noi abbiamo certamente un punto fermo, l'Italia è fondata sul lavoro e non sul sussidio" sottolinea il ministro del lavoro, Marina calderone, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d' ...

Continua a leggere>>

lavoro: nel Lazio 240 vittime in cantieri dal 2003 - La manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma, davanti alla prefettura, organizzata dalla Cgil e Uil, in occasione dello sciopero nazionale per commemorare le cinque vittime del crollo del ...

Continua a leggere>>

Papa Francesco al G7 per la sessione sull’intelligenza artificiale, l’annuncio di Meloni. È la prima volta per un pontefice - D’Antini ha una lunga carriera politica con il partito di Forza Italia in Puglia ed è stata già consigliera provinciale di Lecce. La neo consigliera minimizza ...

Continua a leggere>>