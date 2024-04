Cade nel fosso e muore - il corpo trovato dai vigili del fuoco

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sambuca Pistoiese, 26 aprile 2024 – Una caduta accidentale, forse causata da un piede messo in fallo o da un malore. Toccherà ai carabinieri far luce sulle cause che hanno portato alla morte di un uomo di 49 anni in località Treppio, nel Comune di Sambuca Pistoiese, ma quel che pare certo è che si sia trattato di una tragedia. Ildella vittima è stato rie recuperato intorno alle 12,20 di oggi dal personale deidelall’interno delPoggiolino, ma la caduta potrebbe risalire a ieri sera. I pompieri erano stati allertati per un soccorso, ma quando sono arrivati sul posto l’uomo era già morto. Dopo la constatazione del decesso e le autorizzazioni del caso, coadiuvata dal personale medico del 118, la squadra deidelha ...

Forza Italia: "Appignano non è luogo di esperimenti politici" - Le dichiarazioni apparse recentemente sulla stampa locale, in cui il segretario provinciale del PD Angelo Sciapichetti benedice l’accordo fra Forza Italia e PD per le imminenti elezioni amministrative ...

Continua a leggere>>

Vincenzina, l'ultima partigiana sinti: «Nessuno ci ha mai riconosciuto nulla. Mio padre salvò un paese con la magia» - Staffetta di Castelfranco, come la conterranea Tina Anselmi, ha lottato contro i nazifascisti girando con le giostre di sagra in sagra: «Correvo come il vento, non avevo paura» ...

Continua a leggere>>

Basilicata: la vendetta dell’ex - Marcello Pittella (fu governatore pd) ha guidato il cdx alla vittoria. Decisivo il 15% Calenda-RenziM5s e Pd non lo hanno voluto e lui ha saltato il fosso ...

Continua a leggere>>