(Di venerdì 26 aprile 2024) L'ha aggredita e le hato glidai lobifin sotto casa: nonostante lo choc, laè riuscita a far arrestare il suo aggressore. L'uomo è stato condannato a sei anni di reclusione.

Butta a terra una 93enne e le strappa gli orecchini dopo averla seguita all’uscita del supermercato - L'ha aggredita e le ha strappato gli orecchini dai lobi dopo averla seguita fin sotto casa: nonostante lo choc, la 93enne è riuscita a far arrestare il ...

Continua a leggere>>

Sciopero a Roma, oggi 26 aprile a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni - Il weekend del 27 e 28 aprile tornano gli open day per la richiesta della carta d'identità... Roma Today 25-04-2024 18:53 CRONACA "A piedi da Roma a Santa Maria di Leuca per beneficenza". Il viaggio ...

Continua a leggere>>

Aggredì brutalmente una 93enne per strapparle gli orecchini, condannato a 6 anni - Ha atteso che uscisse dal supermercato e ha seguito l’anziana fino a casa. Poi, nell’androne del palazzo, è entrato in azione massacrando la 93enne. Il tutto per strapparle violentemente due orecchini ...

Continua a leggere>>