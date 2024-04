Bus - sciopero di 4 ore Fisal-Confail

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 10.15di 4 ore del trasporto pubblico locale promosso da. Tra i motivi "contratti di categoria svantaggiosi", sicurezza sul lavoro. A Roma,lo stop che terminerà alle 12.30 non sta causando grossi problemi. Funzionano metro A, B/B1, e C, come pure il servizio ferrovia Termini-Centocelle Possibili riduzioni o stop per bus,tram Lo comunica Roma servizi per mobilità. A Milano, Atm riferisce che restano aperte le linee M1,M2,M3 e M4,chiusa M5 fino alle 12.45.Bus e tram in servizio.