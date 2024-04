Brescia | vincere per i play off anche se c’è un attacco da inventare Formazioni e diretta tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilvuole compiere un passo in avanti verso ioff che potrebbe rivelarsi decisivo, ma nell’incontro di domani (fischio d’inizio alle 14) deve fare i conti (tutt’altro che facili) con la fame di punti di uno Spezia che sta cercando di riemergere dalla zona calda della classifica e con qualche problema di troppo di formazione. Mister Maran, in particolar modo, deve confrontarsi con unletteralmente daa cause delle assenze di Borrelli e di Olzer, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto pure Moncini (problemi fisici che dovrebbero costringerlo a dare forfaitper il derby con la FeralpiSalò del 1 maggio), privando così le Rondinelle dell’ultima prima punta di ruolo a disposizione. A questo punto il tecnico biancazzurro può scegliere tra due opzioni, riportando Bianchi ...

Il cuore aquilotto dell'ex Marco Gorzegno, classe 1981, che ha giocato anche nel brescia, vede il bicchiere mezzo pieno. "Credere nella salvezza, come noi nel 2007»

