Borsa | Milano in rialzo +0,95% - bene Prysmian e Bp - cede Stm

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si conferma positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 34.264 punti. Ina 135,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,4 punti al 3,94% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,59%. Sugli scudi(+3,4%), Bps (+3,1%), Mps (+3%), Iveco (+2,25%) Bper (+2,1%), Erg (+1,96%() e Saipem (+1,91%). Acquisti anche su banco Bpm e Bper (+1,9% entrambe), seguite da Unicredit (+1,71%9) e Intesa Sanpaolo (+1,44%). Deboli Tenaris (-4,3%), dopo i conti trimestrali ed Stm (-1,58%), che li ha diffusi nella vigilia. Segno meno anche per Moncler (-1,33%), al secondo giorno in calo dopo il balzo dello scorso 23 aprile a seguito della trimestrale. Acquisti su Stellantis (+1,2%), Ferrari (+1,14%9 e Italgas +1,07%), insieme a Tim (+1,03%), Terna ...

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 143 punti , rispetto ai 142 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di 5 punti base al 3,86 per cento. Continua a leggere>>

L’Euro Dollaro si Mantiene sotto 1,0700 in Attesa dei Dati Statunitensi - Nell’ultima sessione europea settimanale, l’euro dollaro viene scambiato in territorio neutro sotto a 1,0750. Il dollaro americano fatica a rafforzarsi in vista dei dati chiave dell’indice dei prezzi ...

Superbonus, Fitch: mette debito-Pil su traiettoria al rialzo - Il "Superbonus" sull'edilizia finisce sotto la lente di Fitch. "Le richieste ampiamente superiori al previsto di incentivi fiscali sul Superbonus nel 2023 mettono il rapporto debito-Pil dell'Italia su ...

Borsa Usa, futures in rialzo spinti da risultati Alphabet, Microsoft - Alphabet balza dell'11,6% nelle contrattazioni premarket dopo che la società madre di Google ha annunciato la distribuzione di un dividendo per la prima volta in assoluto, un buyback per 70 miliardi ...

