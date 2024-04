Bomba inesplosa a Viterbo - la Asl | “Per la bonifica visite sospes - in ospedale solo se è urgente”

Durante le operazioni di bonifica in programma il 7 maggio saranno evacuati dalle loro case circa 30mila cittadini di Viterbo, non solo residenti in periferia ma anche nel centro storico.Continua a leggere

Continua a leggere>>

Il ritrovamento due giorni fa in un cantiere a Viterbo. "Zona in sicurezza e presidiata h24 - dicono dal comune - La bonifica prevista non prima di maggio".Continua a leggere

Continua a leggere>>