Bologna - Motta | 'Grazie a Sacchi e Capello Rosa corta? Conta la qualità'

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Bologna, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro l’Udinese Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Bologna contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. ATTESTATI DI STIMA – «Ringrazio tutti delle belle ...

Continua a leggere>>