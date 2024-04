Blinken incontra l’omologo cinese

Missione del Segretario di Stato americano Antony Blinken in Francia per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Blinken si recherà anche in Belgio. Missione di Blinken in Francia Il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Francia e in Belgio, dal 1 al 5 aprile. A ...

Continua a leggere>>