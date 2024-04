Blinken a Pechino - ' smettetela di aiutare Mosca o agiremo'

Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere «partner, non rivali». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrato oggi a Pechino il segretario di Stato americano Antony Blinken . «Ci sono ancora una serie di questioni che devono essere risolte e c’è ancora spazio per ulteriori sforzi», ha ... Continua a leggere>>

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino il segretario di Stato americano Antony Blinken: "La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali e perseguire il mutuo successo, non danneggiarsi". Ma restano le divergenze su guerra in Ucraina e Taiwan.Continua a ...

Continua a leggere>>