Beatrice Luzzi e il padre di Sergio D’Ottavi | cosa c’è tra i due

Isola dei Famosi, ex gieffini sul reality! Varrese pronto a partire per Honduras! - Prosegue l'Isola dei Famosi e alcuni gieffini della stagione appena conclusa del Grande Fratello hanno detto la loro sul reality show ...

Continua a leggere>>

Varrese, dopo GF pensa all’Isola dei Famosi: “Che naufrago sarei” - Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti dell’ ultima edizione del Grande Fratello. Uscito dalla casa sta già pensando di partecipare ad un altro reality. L’attore ha difatti dichiarato che ...

Continua a leggere>>

Grande Fratello, ex concorrente torna in tv con un super ruolo: nessuna come lei - Il Grande Fratello come trampolino di lancio per chi aspira a entrare in televisione: e una ex concorrente lo dimostra, dove la vedremo.

Continua a leggere>>