Basket under 15 Daimiloptu - lo spettacolo alla palestra Furla

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sedici formazioni, la metà delle quali straniere (Georgia, Lituania, Slovenia, Albania, Serbia, Repubblica Ceca e Croazia). Quattro impianti (Cabral,, Shakespeare e PalaDozza) fino a domenica per l’edizione numero 20 del, organizzata dall’omonima società in collaborazione con la Sg Fortitudo. Si tratta del torneo internazionale15 che regalaalle Due Torri e che, in passato, ha lanciato Ante Zizic, oggi centro della Virtus., dal serbo, significherebbe ’Passami la p’: gli organizzatori lo hanno trasformato in ’Gioca chi ospita’, perché le società delle Due Torri si fanno carico dell’ospitalità delle squadre straniere. Il torneo è stato presentato dal presidente della Sg Fortitudo, Andrea Bianchini e dal numero uno del comitato ...