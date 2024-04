Basket b nazionale La Virtus resta in stand-by Zappi però è al capolinea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Finire il campionato il 21 aprile ha un lato negativo, non andare ai playoff, e un lato positivo. Puoi programmare prima degli altri. Ladeve accontentarsi di questa seconda strada, tanto che il club ha già cominciato a lavorare per il prossimo torneo. In casa giallonera non mancheranno le novità, non c’è l’ufficialità, ma sulla panchina non ci sarà più Mauro. Il finale e la sconfitta nel derby porteranno delle novità alla guida tecnica. Ci sarà un nuovo allenatore, più di un indizio porta a Luigi Garelli, ma il direttore sportivo Carlo Marchi è sempre molto attento a quello che propone e il mercato e come lo propone. La scelta del coach è fondamentale nella costruzione di una squadra. Molti dei protagonisti dell’ultimo torneo andranno altrove con lache punterà su professionisti. La nuova formula del campionato con ...